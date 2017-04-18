Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Жители Камчатки больше других на Дальнем Востоке платят за отопление и горячую воду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Камчатстате, где рассказали о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства в Камчатском крае за 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

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За отопление жители Камчатки платят 4 433 рубля заГкал, а минимальный тариф на Дальнем Востоке — на Чукотке, где люди платят по 1 310 рублей 80 копеек. Что касается ГВС, то на полуострове платят по 359 рублей 16 копеек за кубометр, а меньше всего — в Хабаровском крае, где плата за эту услугу составляет 110 рублей 76 копеек.

На Камчатке за 2016 год стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, по краю составила 19,2 млрд рублей (2015 год — 18,1 млрд. рублей), из которых 84,1% приходится на коммунальные услуги (2015 год — 83,2%) и 15,9% — на жилищные (2015 год — 16,8%). В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимают услуги по отоплению — 51,7% и электроснабжению — 27,0%.

В расчете на одного человека в месяц стоимость жилищно-коммунальных услуг за 2016 год составила 6 433,8 рубля, что на 129 рублей выше уровня 2015 года.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в Камчатском крае сложился в 2016 году в размере 70,4%, тогда какв Еврейской автономной области он составил 96,1%, в Амурской области — 94,9%.

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Фактически население Камчатского края возместило (с учетом льгот и субсидий) 62,2% от затрат на жилищно-коммунальные услуги.

В правительстве Камчатки корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в октябре 2015 года губернатор Владимир Илюхин поручил провести детальный анализ действующей системы тарифообразования в крае. В рамках исполнения поручений, камчатской РСТЦ были рассчитаны и установлены тарифы на коммунальные услуги с учетом сдерживания роста расходов предприятий энергетики на оплату труда в 2016 году.

В результате тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также на горячее водоснабжение заморожены. Таким образом, привычного роста тарифов на эти услуги в середине года не предвидится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года жители Камчатки начали сбор подписей под петицией на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой отменить решение о повышении тарифов на коммунальные услуги на полуострове с 1 июля 2017 года на 6%.