Анкара, 18 апреля, 2017, 04:57 — ИА Регнум.



Svetlana Tikhonova Турецкий флаг

Международные наблюдатели подвергли критике проведение референдума в Турции 16 апреля, итогами которого стала конституционная реформа и расширение полномочий президента, сообщает Die Politikschau.

Присутствие наблюдателей от международных организаций — широко используемая практика в международных отношениях. Их комментарии считаются свидетельством того, при каких условиях прошло голосование: справедливых или нет, с нарушениями или без.

16 апреля в Турции за ходом референдума наблюдали представители ОБСЕ и ПАСЕ, которые в последствие отметили, что для проведения «истинно демократического» референдума правовая база была недостаточной.

Они отмечают, что множество людей столкнулось с трудностями при голосовании из-за условий чрезвычайного положения в стране. Многих курдов не допускали к голосованию правительственные войска.

17 апреля правительство Турции официально отвергло критику международных наблюдателей. Представители Министерства иностранных дел Турции заявили, что оценки являются «необъективными и предвзятыми».

«Накануне референдума происходили массовые задержания, и поэтому многие противники Эрдогана не могли принять участие и отдать свой голос против конституционной реформы», — отмечает немецкий депутат, член делегации ПАСЕ.

«Сторонники и противники реформы и усиления власти президента имели неравные возможности в ходе агитационной кампании», — добавляет в своем интервью глава делегации мониторинга ПАСЕ Цезарь Флорин.