Киев, 18 апреля, 2017, 04:48 — ИА Регнум.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает единственной остающейся возможностью вернуть отделившиеся от Украины республики Донбасса избрание президентом страны человека, который будет готов учитывать точку зрения населения. проживающего на этой территории. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«У меня бывает такое чувство, вот, например, когда война начиналась, я чувствовала, что что-то будет. Сейчас у меня такое ощущение, что мы теряем оккупированные территории. Это физическое ощущение, как у пилота, а мы чувствуем фибрами», — сказала Савченко.

По мнению депутата, Украина теряет территории по причине неуверенных и непродуманных политических шагов. «Мы потеряли время, стратегическое преимущество, возможность развернуть игру в свою сторону», — отметила она.

При этом Савченко уверена, что украинская власть не решится на те шаги, которые, как она считает, ещё можно использовать для возвращения Донбасса.

«Вот выборы президента. Президента могут избирать и на оккупированных территориях. Там, что под дулами автоматов, что без них — выбор людей не изменится… Но если на Украине выберут человека разумного, он должен учесть точку зрения оккупированных территорий», — сказала депутат, отметив, что это может послужить вариантом, который «сработает на объединение Украины и прекращение войны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко обещал вернуть контроль над Донбассом до конца 2015 года и «возродить украинство» в этом регионе. Не реализовав своих планов, президент продолжил давать обещания, заявляя при этом как о готовности к «шагам, непопулярным в украинском обществе», так и о намерении вернуть контроль над утерянными территориями «мирным путём».

12 апреля этого года Пётр Порошенко в ходе визита на подконтрольную Украине часть Донбасса призвал весь украинский народ объединиться для возврата территорий. При этом президент заявил: «Делал, делаю и буду делать всё от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни больше не повторились ужасы войны».

Буквально на той же неделе секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские силовики в Донбассе должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток». «Главное — не проскочить границу», — предостерёг он.