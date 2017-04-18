Стамбул, Турция, 18 апреля, 2017, 03:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Порядка трёх тысяч человек приняли участие в акции протеста в Стамбуле против результатов референдума по внесению изменений в конституцию страны, передаёт Agence France-Presse.

По оценкам агентства, около двух тысяч человек участвовали в демонстрации в районе Кадыкей. Ещё не менее тысяч человек прошли маршем в районе Бешикташ. Протестующие скандировали «Вместе против фашизма», «Мы правы, мы победим».

Ранее стало известно, что власти Стамбула из соображений безопасности отменили первоначально планировавшийся митинг сторонников конституционных изменений на стамбульской площади Таксим.

Акции протеста прошли вечером 17 апреля и в других городах Турции. Мероприятия завершились мирно. Между тем, по сообщениям СМИ, в Анталье были задержаны 13 участников акции.

Как передавало ИА REGNUM, референдум по конституционной реформе в Турции состоялся 16 апреля. Изменение основного закона страны поддержали 51,2% участников референдума, против высказались 48,8%. После внесения поправок в конституцию Турция станет президентской республикой с усиленными полномочиями главы государства.

Миссия ОБСЕ назвала проведённый в Турции референдум несоответствующим нормам Совета Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на это порекомендовал сотрудникам ОБСЕ «знать свое место».