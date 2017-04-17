Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Камчатка более 10 часов оставалась без интернет-связи из-за повреждения кабеля оптоволоконной линии в Хабаровском крае. Чрезвычайной ситуации на полуострове это не вызвало, однако ряд серьезных проблем все же появился. Дело в том, что на Камчатке почти все сотовые операторы перешли на услуги Ростелекома, то есть вместе с основным скоростным интернетом в квартирах и офисах, исчез еще и мобильный интернет.

Marcelo Graciolli Нет интернета

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Кроме того, как передает корреспондент ИА REGNUM, некоторые жители Камчатки в понедельник вечером вынуждены были отказаться от покупки даже элементарных вещей и необходимых продуктов — наличных денег у них не было, а терминалы в магазинах для банковских карт из-за отсутствия интернета не работали. По этой же причине наличные не выдавали и банкоматы. Кроме того, оплатить услуги нельзя было и через терминалы — они также работают через глобальную сеть.

При этом, у многих камчатцев подключено интерактивное телевидение от Ростелекома. То есть «особо везучие» остались полностью без интернета, без наличных денег и продуктов, а также и без телевидения. Активность в местных социальных сетях резко упала.

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Выяснилось, что обрыв линии произошел в глухой тайге в Хабаровском крае. В результате без интернета остались Камчатка, Магадан и Сахалин. Ремонтным бригадам потребовалось более 10 часов, чтобы устранить неполадки. Сейчас связь налажена.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная линия оптоволоконной связи Камчатка-Сахалин была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Глубоководная магистраль обеспечила население Камчатки широкополосным доступом в интернет. Данная услуга предоставляется жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.