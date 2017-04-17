«Помочь КНДР нужно, а не мучить народ 70 лет»
Москва, 18 апреля, 2017, 02:00 — ИА Регнум.
Россия должна быть очень обеспокоена ситуацией вокруг КНДР и США. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по словам которого Северную Корею нужно не душить, а, наоборот, помогать ей.
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«Ирак был далеко, да и Сирия далеко, а Северная Корея — это наш сосед, это 12 километров прямой границы, Приморский край, Владивосток. Даже меньше влияния будет, если в Китае что-то случится. Мы очень должны быть обеспокоены, но американцы трусливые, они никогда ещё не начинали ни одной войны и никогда её не выигрывали. Они приходят к разделу пирога. Американцы показали, что они ничего не могут, а Северная Корея — это отличная в смысле своей боеспособности страна, — уверен Владимир Жириновский. — Ведь почему они Ирак разгромили за месяц? Подкупили. Миллионная армия (КНДР) снесёт и Южную Корею, и пол-Японии, и американцев. Поэтому американцы уже испугались, вот корабли подойдут, постоят и уйдут обратно».
«Трамп блефует — бизнесмен. Они всё говорят задушить КНДР без ядерного оружия голодом. Наоборот, нужно помочь Северной Корее, торговать с ней, снять с неё всю блокаду, санкции снять, а они 70 лет мучают народ».
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Как сообщало ИА REGNUM, США перебросили к берегам КНДР боевую эскадру, в составе которой находится ударный атомный авианосец «Карл Винсон». ВМС США 14 апреля сообщили, что в Южно-Китайское море также направлен ракетный эсминец Stethem. Такое решение было принято из-за повышенной напряжённости в связи с возможными ядерными испытаниями в КНДР.