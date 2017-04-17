Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами «нормандской четвёрки»
Москва, 18 апреля, 2017, 01:46 — ИА Регнум.
Президент России Владимир Путин обсудил урегулирование ситуации на Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры четырёх стран приветствовали договорённость о возобновлении пасхального перемирия, достигнутого в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Стороны также призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле «всех на всех».
Как сообщается, в ходе беседы «выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».
«Высказана признательность президенту Франции Франсуа Олланду за его усилия в рамках «нормандской четверки» и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции», — информирует пресс-служба.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что в ближайшее время планируется контакт между лидерами четырёх стран в «нормандском формате», в ходе которого будет поднят вопрос о несоблюдении Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.
«Давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно, и означает она также и то, что в Киеве ни в грош не ставят своих европейских покровителей», — сказал глава МИД России.
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