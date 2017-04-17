Москва, 18 апреля, 2017, 01:46 — ИА Регнум.

Президент России Владимир Путин обсудил урегулирование ситуации на Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Переговоры в нормандском формате

«Лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры четырёх стран приветствовали договорённость о возобновлении пасхального перемирия, достигнутого в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Стороны также призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле «всех на всех».

Как сообщается, в ходе беседы «выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

«Высказана признательность президенту Франции Франсуа Олланду за его усилия в рамках «нормандской четверки» и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции», — информирует пресс-служба.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что в ближайшее время планируется контакт между лидерами четырёх стран в «нормандском формате», в ходе которого будет поднят вопрос о несоблюдении Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.

«Давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно, и означает она также и то, что в Киеве ни в грош не ставят своих европейских покровителей», — сказал глава МИД России.

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