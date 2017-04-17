Пекин, 18 апреля, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Китайский беглец, разыскиваемый Интерполом за взяточничество по запросу КНР, был экстрадирован из Канады по «красным спискам» назад в Поднебесную, передает 17 апреля агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральную дисциплинарную инспекцию КПК.

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Ли Шицяо 1942 года рождения был главным управляющим компании, занимавшейся недвижимостью в городе Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке страны до того, как он был уличен во взяточничестве, после чего сбежал в Канаду в апреле 2009 гнода.

Ли находился за номером 75 из 100 китайских беглецов в «красном списке» Интерпола, а также стал 40-м, которого удалось вернуть на родину в руки правосудия, передает агентство.

Напомним, что в марте 2017 года «красные углы» со стороны Индонезии получили трое руководителей китайской нефтяной компании Sinopec Group, подозреваемых в мошенничестве в рамках проекта нефтяного терминала компании в Индонезии с суммой на более чем 800 млн долларов США.