Москва, 18 апреля, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Военную и специальную технику войск Росгвардии планируется оснастить 81-миллиметровыми пусковыми установками. Об этом свидетельствуют материалы научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России, размещённые на сайте госзакупок.

Vitaly Kuzmin Автомобиль СПМ-3 Медведь

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Согласно заявке, пушками могут быть оснащены разведывательная химическая машина РХМ-ВВ, УРАЛ-ВВ, специальная инженерная машина «Торнадо», бронированный автомобиль «Патруль-СН», СПМ-3 «Медведь» и другая техника.

Речь идёт о многоразовых пусковых установках на платформе с горизонтальным и вертикальным наведением с двумя съёмными блоками стволов по шесть штук в каждом.

Как указывается в материалах НПО «Специальная техника и связь», установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести отстрел боеприпасов со скоростью не более двух выстрелов в секунду.

Максимальная стоимость предполагаемого контракта составляет 10,5 млн рублей. По его условиям, разработка установки должна быть завершена к концу осени 2018 года, а исполнитель будет выбран 16 мая 2018 года по итогам конкурса.

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