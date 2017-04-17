Балтимор, США, 18 апреля, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Военный вертолёт потерпел крушение 17 апреля в американском штате Мэриленд, передаёт телеканал NBC News.

Eucom.mil Вертолёт UN-60 Blackhawk

По информации телеканала, авария произошла в городе Леонардтаун, примерно в 100 километрах от Вашингтона

Как сообщили очевидцы, перед падением вертолёт летел на низкой высоте. Внезапно машина начала кружиться, после чего резко пошла вниз и рухнула на поле для гольфа.

На борту вертолёта UN-60 Blackhawk, следовавшего с военной базы Форт Белвуар, находились трое военнослужащих. В результате жёсткой посадки один из них серьёзно пострадал

По данным CBS Baltimor, для эвакуации пострадавших были вызваны два вертолета медицинской службы. Напомним, 5 апреля неподалеку от Вашингтона потерпел крушение истребитель ВВС США F-16. Пилот самолёта успел катапультироваться.