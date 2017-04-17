Пекин, 18 апреля, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Китай выступает за мирное урегулирование ядерного кризиса на Корейском полуострове, заявил 17 апреля представитель МИД КНР Лу Кан.

WhisperToMe Здание МИД КНР

«Мы намерены работать со всеми сторонами конфликта в целях достижения денуклеаризации, безопасности и стабильности на Корейском полуострове», — заявил Лу во время очередной пресс-конференции.

Лу выступил в ответ на заявление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, сделанное им 16 апреля.

Напомним, Макмастер призвал руководство КНДР прекратить дестабилизацию обстановки, утверждая, что руководство страны подошло к черте, после которой США будут вынуждены применить меры по ядерному разоружению полуострова.

«Мы получили послание», — заявил Лу, добавляя, что поиск мирного решения Корейского кризиса отвечает интересам всех стран.

Диалог и консультации являются единственным способом разрешения корейской проблемы, заявил Лу.

Напомним, что Китай выдвинул «двуединый подход» во имя ядерного разоружения полуострова и выработки мирного механизма наряду с принципом «приостановка за приостановку» во избежание обострения кризиса.

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Кроме того, говоря о разрешении ядерного кризиса на Корейском полуострове, Китай, несмотря на союзнические отношения с КНДР, не разделяет ее позиции, призывая страну отказаться от провокационных действий, приводящих к эскалации напряженности.

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