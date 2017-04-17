Анкара, 18 апреля, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен еще на три месяца, начиная с 19 апреля, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, 17 апреля сообщает Reuters.

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Решение было принято после того, как Совет национально безопасности Турции предложил продлить режим чрезвычайного положения, заявил Куртулмуш.

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Напомним, власти Турции объявили о введении чрезвычайного положения после провала государственного переворота 15 июля 2016 года.

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Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что около 47 тыс. человек из более чем 113 тыс. подозреваемых, задержанных после попытки государственного переворота, до сих пор остаются под стражей.