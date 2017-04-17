Уфа, 17 апреля, 2017, 23:49 — ИА Регнум. На учебе, в клубе и дома: дети в опасности

Флаг Башкирии

10 апреля ряд СМИ обратились к теме несчастных случаев с учащимися. Так, 7 апреля в Салаватском районе первоклассница погибла под сошедшим на неё с крыши снегом. Следователи установили, что снежная масса обрушилась на семилетнюю девочку с крыши родного дома в селе Малояз, едва она ступила на крыльцо. Также 7 апреля в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том, что 17-летний школьник из села Буздяк госпитализирован с травмой головы. По предварительным данным, подросток бежал по школьному коридору, подпрыгнул у проема с лестничным маршем, ударился лбом о верхний край входного проема и упал на лестницу, сильно ударившись головой. С тяжелыми травмами подросток был госпитализирован. 10 апреля 17-летний учащийся профессионального колледжа Уфы госпитализирован в связи с травматической ампутацией двух пальцев руки. Подросток работал на полиграфическом станке в типографии и получил травму на рабочем месте — станком ему отрубило третий и четвертый пальцы на правой кисти. Практикант был госпитализирован. Незадолго до этого 11-летняя школьница получила ранение во время стрельб с тренером в военно-патриотическом клубе Нефтекамска.

Взяточника — к ответу

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Краснокамский межрайонный суд вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Агидели Олега Крысина. Он обвинялся в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В августе прошлого года он был задержан с поличным в своем служебном кабинете сотрудниками МВД по Башкирии и регионального УФСБ. По версии следствия, Олег Крысин потребовал от руководства компании «Дельта плюс» 600 тыс. рублей за возможность получения 10 тыс. куб. м грунта без участия в торгах. Суд приговорил Олега Крысина к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 6 млн рублей. Ему также запрещено два года занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой.

Шариковщина или необходимость?

«Коммерсантъ в Уфе» 10 апреля рассказал, что на отлов свыше 11 тысяч животных в Уфе выделят не более 13,59 млн рублей. Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы запланировало отловить 8,36 тыс. собак и 2,99 тыс. кошек. Отлову подлежат в том числе животные с ошейниками или учетными знаками. На отлов одной собаки предусмотрено 395 рублей, кошки — 313 рублей. Согласно техзаданию, работники организации не должны использовать огнестрельное оружие, капканы и прочие травматичные способы отлова. В приюте будут содержаться здоровые животные и больные незаразными заболеваниями. Агрессивных и больных умертвят. При этом на медикаментозную эвтаназию для собак выделено всего 254 рубля на каждую, для кошек — по 58 рублей. Сам осмотр ветеринара оценен чиновниками в 2,5 рубля.

Прошедшие отбор четвероногие после осмотра должны содержаться на карантине в приюте не менее десяти дней. Стоимость содержания на весь срок пребывания собаки не должна превысить 1155 рублей, кошки — 1123 рублей. Безнадзорные животные, за исключением домашних, подлежат стерилизации и возврату в места прежнего обитания. Стоимость идентификации и стерилизации (кастрации) для одной собаки определена в 552 рубля, кошки — 210 рублей. При этом средства выделяются не для всех 11,3 тыс. пойманных животных, а только для 2,184 тыс. собак и 1,202 тыс. кошек. Эвтаназия предусмотрена для 5,34 тыс. собак и 1,683 тыс. кошек.

Брендирование ширится

11 апреля ряд СМИ сообщил, что более 250 республиканских производителей получили право маркировать свою продукцию знаком «Продукт Башкортостана». Местного знака качества удостоены около двух тысяч наименований продуктов. Проект «Продукт Башкортостана» стартовал в 2013 году. Маркировать свою продукцию знаком «Продукт Башкортостана» могут исключительно предприятия республики, работающие преимущественно на местном сырье. Заявленные товары оценивают в независимой лаборатории «Испытательный центр». Если экспертиза проходит успешно, продукту присуждается товарный знак. Через каждые три месяца экспертизу необходимо повторять. Если в процессе тестирования обнаруживаются какие-то недочеты, производителю выдают соответствующие рекомендации, чтобы он мог исправить ситуацию.

200 млн на посевную

ИА «Башинформ» в этот день поведало, что для своевременного проведения весенних полевых работ правительство Башкирии планирует выделить из республиканского бюджета до 200 млн рублей для возмещения процентных ставок по краткосрочным кредитам, полученным аграриями на приобретение ГСМ, запасных частей и минеральных удобрений. Это позволит привлечь около 1,7 млрд рублей кредитных средств. Структура посевных площадей сформирована в 2017 году с учетом рыночного спроса на продукцию. В этом году будут увеличены посевы сои в восемь раз — до 800 га, нута на 80% — до 4,5 тыс. га, а также гороха, сахарной свеклы и твердых сортов пшеницы. Всего под посевы всех сельскохозяйственных культур отведут в 2017 году 3 млн 138,5 тыс. га. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами планируется занять 1 млн 805,5 тыс. га площадей, более 357 тысяч из которых — озимые. В 2016 году республика произвела 3,3 млн тонн зерна — это в четыре раза больше, чем шесть лет назад, и на 5% выше минимально допустимого уровня продовольственной безопасности. В 2017 году башкирские аграрии планируют собрать 3,5 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн картофеля и овощей, 1,4 млн тонн сахарной свеклы и около 200 тыс. тонн подсолнечника.

Картофельный кульбит

Ряд СМИ 11 апреля констатировал, что цены на товары и услуги в республике выросли в марте на 0,2%, а с начала года — на 0,7%. В наибольшей степени за последний месяц подорожали продукты питания — на 0,4%, менее значительно непродовольственные товары — на 0,1%. Расценки на услуги остались на прежнем уровне. Лидерами подорожания стали картофель (13%) и другие овощи. Одновременно повысились в цене некоторые фрукты, а также ряд других продуктов — «молочка», сыр, хлеб. Наоборот, подешевели помидоры и огурцы, подсолнечное масло, яйца и сахар, мясо, куры, а также крупы и макароны. С наступлением сезона подорожали одежда и обувь, а также бензин. Возросли расходы жителей и на сотовую связь. Напротив, подешевели электротовары, бытовая техника, смартфоны, мебель и отдельные медикаменты. Также снизились цены на проезд в поездах, отдых за границей и автошколы. По темпам роста цен с начала года Башкирия на седьмом месте среди четырнадцати регионов Приволжского округа (на первом — самый «дорогой» регион). Показатель республики также меньше среднего по России.

Поехали!

12 апреля, в День космонавтики, ряд СМИ сообщил, что в Уфе прошёл автопробег «Поехали!». Это просветительская акция, призванная рассказать о роли предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения в развитии российской авиации и космонавтики, стартовала с площади перед ДК УМПО. На площади перед корпусом №2 УГАТУ состоялся митинг и возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину. Колонну возглавлял бронетранспортер, за которым следовала военная техника, автомобили службы спасения и прочие. Все машины были украшены флагами.

Во всём виноваты бывшие

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день отметил, что в Ростехнадзоре согласовали «Башнефти» (контролируется «Роснефтью)» программу мероприятий по устранению нарушений на уфимских НПЗ, выявленных в рамках проверки ведомства. Программа, рассчитанная до 2022 года, включает проведение реконструкции или технического перевооружения отдельных производственных объектов, введенных в эксплуатацию в 1950—1970 годах. Для обеспечения эксплуатации этих объектов до окончания реализации программы осуществляются компенсирующие мероприятия. Программа направлена на приведение стандартов АНК «Башнефть» в соответствие с требованиями НК «Роснефть», которые «значительно жестче», чем действовавшие ранее в компании. Ростехнадзор проводил расследование трех аварий, произошедших на НПЗ «Башнефти» 20, 29 января и 9 февраля 2017 года. Ведомство пришло к выводу о том, что их причиной было нарушение требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащие действия подрядных организаций. По итогам проверки Ростехнадзор потребовал дисквалификации ряда сотрудников «Башнефти». «Роснефть» после этой проверки возложила ответственность за выявленные недостатки на прежнее руководство АНК.

Башкириские пчёлы — всем пчёлам пчёлы

Ряд СМИ 12 апреля опровергал информацию о массовой гибели пчёл. По предварительным данным, в республике погибло около 20% пчелиных семей. Это намного меньше, чем в других регионах. В республику завозятся пчелосемьи из других регионов, вместе с ними завозятся инфекционные и инвазионные болезни пчел. Хотя в республике хватает препаратов для лечения пчел, есть инструкции по их применению, далеко не все пчеловоды на своих пасеках применяют профилактические и лечебные меры. Падеж не катастрофичен. При желании в течение одного пчеловодного сезона количество пчелосемей можно увеличить в два раза. На территории Башкирии погибли в основном серые горные кавказские, карпатские, узбекские пчелы и их помеси с местными пчелами, которые менее приспособлены к природно-климатическим условиям региона. Там, где разводится башкирская порода медоносных пчел, гибель, по предварительным данным, составляет 10%.

Новости ипотеки

13 апреля «Business FM Уфа» сообщило, что за два месяца этого года в республике выдали почти 3,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 4,5 млрд рублей. В прошлом году в республике выдали почти 30,5 тыс. ипотечных кредитов объемом 43,5 млрд рублей. Уровень ставок составил 12,7%, что на 0,9% ниже 2015-го. На начало марта этого года ставки снизились еще на полпроцента, и банки выдали почти 3,2 тыс. ипотечных кредитов объемом 4,7 млрд рублей. Кроме того, с апреля участники программы жилищно-накопительных сбережений переходят с накопительного на кредитный этап, что, в свою очередь, дополнительно увеличит объемы средств на строительном рынке, считает начальник отдела экономической политики госкомитета по строительству и архитектуре Башкирии Никита Новиков: «Программа предусматривает накопление гражданами средств на банковских вкладах в течение 3−6 лет с последующим заключением ипотечного кредита по сниженной ставке 6−7%. На данный момент жителями республики открыто жилищно-накопительных вкладов более 7 тысяч, и, что характерно, это абсолютный рекорд по подобным проектам в Российской Федерации. Общий объем средств, накопленный на счетах граждан, на текущий момент составляет порядка 1,2 млрд рублей». За счет накопленных средств граждан и банковских кредитов на жилищно-строительный рынок республики в этом году поступит не менее 6,5 млрд рублей, подчеркнул Новиков.

Эхо прерванного полёта

Ряд СМИ в этот день вспомнил о трагедии над Боденским озером. Авиационная катастрофа произошла 15 лет назад — 1 июля 2002 года. Авиалайнер Ту-154, принадлежащий «Башкирским авиалиниям», столкнулся в небе Германии с грузовым «Boeing 757−200PF» компании DHL. В результате погиб 71 человек. В том числе 52 ребенка из Башкирии, направлявшиеся на отдых в Испанию, сообщает издание ToDay News Ufa. Полет был организован Комитетом по делам ЮНЕСКО Башкортостана в качестве вознаграждения талантливым детям — победителям всевозможных олимпиад. Среди погибших были дети крупных госслужащих. В том числе дочь главы Комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Рима Суфиянова — Юля.

Экспертиза на 10 миллионов Пенсионного фонда

«Молодежная газета (Уфа)»13 апреля сообщила, что в Уфе 47-летняя женщина, работавшая экспертом отдела выплаты пенсий в Пенсионном фонде, предлагала пенсионерам участие в вымышленной программе социальной защиты для нуждающихся. Используя служебное программное обеспечение по обслуживанию клиентской базы, незаконно перечисляла на расчетные счета пенсионеров разовые платы и дополнительные начисления. Получатели обналичивали поступившие деньги и передавали их банковской служащей, оставляя себе от 3 до 6 тыс. рублей. Таким образом женщина задействовала 53 пенсионера, похитив более 10,2 млн рублей Пенсионного фонда. Уголовное дело направлено в суд Уфы.

Один салют = 11 комплектов шин: арифметика госзакупок

14 апреля ряд СМИ рассказывал о самых интересных госзакупках. Согласно закупочной документации, стоимость пиротехнического представления 9 мая составит 500 тыс. рублей. Средства выделяются из бюджета города. Салют запустят 9 мая на традиционной площадке — площади Ленина. У Республиканского клинического онкологического диспансера появится пристрой к хирургическому комплексу — соответствующий комплекс работ заказал Минздрав Башкирии. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы обойдутся в 1 млрд 568 млн 925 тыс. рублей. Средства выделяются из бюджета республики.

Администрации Давлекановского района Башкирии требуются летние шины для автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Максимальная цена контракта составляет 48 тыс. рублей. Деньги на шины для внедорожника выделяет районный бюджет. А депутату Госдумы и экс-градоначальнику Уфы Павлу Качкаеву срочно понадобилось новое кресло. Заявку на проведение электронного аукциона подал Госкомитет республики по делам юстиции. На покупку предмета мебели бюджет Башкирии выделит 30 тыс. рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии озаботилось боевой подготовкой своих сотрудников. В конце апреля состоится электронный аукцион на право заключения госконтракта на проведение занятий по спортивной и боевой подготовке. За 20 часов занятий ведомство заплатит исполнителю около 50 тыс. рублей. За это время тренеры должны обучить 30 судебных приставов основам самозащиты и рукопашного боя. На неделе Башкортостанская таможня готова заплатить около 100 тыс. рублей за организацию занятий волейболом.

Глава Башкирии недоволен учебником по истории

Ряд СМИ в этот день сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с ведущими деятелями российского образования: первым вице-президентом Российской академии образования (РАО) Владимиром Лаптевым, вице-президентом РАО, директором Института коррекционной педагогики РАО Николаем Малофеевым, академиком РАО, профессором кафедры социальной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александром Донцовым и главным редактором журнала «Педагогика» Русланом Бозиевым. Во встрече также принял участие ректор БГПУ имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин. Одной из тем обсуждения стало внедрение регионального компонента в федеральные учебники по истории России. По мнению руководителя республики, поверхностный подход к прошлому народов нашей страны, их вкладу в развитие Отечества недопустим. В частности, он указал на неверную трактовку предпосылок и причин вхождения Башкирии в состав Русского государства, представленную в учебнике, предельно краткий объём информации об этом важном историческом событии. Глава республики также отметил, что регион вошёл в число трёх регионов России по тестированию образовательной программы учебного курса «Бюджетная грамотность» для старшеклассников. В дальнейшем здесь будет создан региональный методический центр по повышению финансовой грамотности населения. Стороны также обсудили возможность открытия в республике диссертационного совета по педагогической психологии.

Всё о призыве

Ряд СМИ 14 апреля сообщил, что более 5 тыс. призывников из Башкирии пойдут в армию этой весной. Первая отправка со сборного пункта состоится, предположительно, 22 апреля. Новобранцев доставят к местам службы железнодорожным и воздушным транспортом. Военкоматы не будут призывать учащихся колледжей, которым исполнилось 20 лет. Им дадут отсрочку до окончания учебного заведения. Кроме того, республике вновь дали задание по комплектованию войск Росгвардии. В прошлом году отсрочку от службы в армии получили более 20 тыс. мужчин. Из них более 18,6 тыс. учащихся в образовательных учреждениях, более 2 тыс. — по состоянию здоровья, 159 по семейному положению, 63 — в связи с поступлением на службу в силовые структуры, непосредственно по окончании вузов данных органов и учреждений и имеющих специальные звания. В ходе обследования выявлено страдающих хроническими формами наркомании — 11 жителей, алкоголизма — 7, токсикомании — 3, ВИЧ-инфицированных — 10, туберкулезом — 28. В 2016 году в Башкирии осудили четверых уклонистов, а всего в Следком направили 84 «призывных» дела.

Уфимцы не хотят платить за капремонт

15 апреля «Горобзор» сообщил, что по уровню сборов на капремонт многоквартирных домов Уфа находится ниже среднего сбора по республике. В целом по Башкирии с января по март 2017 года средний сбор на капремонт составил 90,6%. В пятерке лучших, превысивших планку в 95%, Татышлинский (105,8%), Архангельский (104,5%) и Гафурийский (100,8%) районы. На 4-м месте — ЗАТО Межгорье (96,3%), на пятом — город Салават (96,1%). В 47 городах и районах республики уровень сборов составляет свыше 80%. Уфа в этом списке находится в «зеленой зоне» на 32-м месте, ее показатель 87,7%. В мэрии отмечают, что собираемость взносов в столице региона постепенно повышается. Так, в 1-м квартале минувшего года этот показатель составлял 83,5%, в целом за 2016 год — 85,5%. Девять муниципальных образований находятся в «красной зоне»: в числе аутсайдеров Балтачевский (65,1%), Зилаирский (67,6%), Иглинский (69,3%), Благоварский (71,8%) и Кугарчинский (72,4%) районы. При этом в 2016 году процент собираемости взносов на капремонт в отстающих районах был еще ниже — 50−55%.

Стали реже болеть…

Ряд СМИ в этот день привел данные Роспотребнадзора Башкирии по заболеваемости за 2016 год. Согласно официальным данным, на 100 тысяч взрослого населения республики приходится 63 тыс. 557,6 больных. За последние пять лет этот показатель снизился на 1,5%. Эксперты также проанализировали данные по болезням, которые возникают из-за негативного воздействия окружающей среды. Так, анемией болеет 360 человек из 100 тысяч населения старше 18 лет, инсулинозависимым сахарным диабетом — 15,5 человека, инсулинонезависимым диабетом — 306,7 человека. От болезней с повышением кровяного давления страдает 1 844,5 человека на 100 тысяч населения. Диагноз «ожирение» имеют 306,4 человека, хронический неуточненный бронхит — 538,7, астма — 86,3, язва желудка — 98,7, гастрит и дуоденит — 584,7, мочекаменная болезнь — 218,3 человека на каждые 100 тысяч населения. В Роспотребнадзоре уточнили, что в 28 муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднереспубликанского. Среди них Межгорье, Аургазинский, Гафурийский, Кигинский, Кугарчинский, Мечетлинский, Салаватский, Стерлибашевский, Учалинский районы.

… и чаще рожать

Ряд СМИ 15 апреля отметил, что рождаемость выше средней по республике по итогам прошлого года зафиксирована в Нефтекамске. При этом смертность населения ниже регионального уровня зарегистрирована в двух городах данного округа. По данным Минздрава, ни одного факта младенческих смертей не было в Агидели, низкие показатели в Илишевском, Дюртюлинском районах и в Нефтекамске. За первый квартал текущего года в Нефтекамском округе уже родилось 892 ребенка, рост рождаемости отмечен в Янаульском районе и Агидели. Вместе с тем регистрируется увеличение смертности взрослого населения от новообразований. Показатель смертности от внешних причин ниже республиканского в Агидели и Нефтекамске.

«Блеск» и «нищета» башкирских депутатов

16 апреля «Горобзор» выяснял, кто самые богатые и самые скромные депутаты Госдумы от Башкирии. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, представитель партии «Гражданская платформа», задекларировал по итогам 2016 года наибольшую прибыль среди башкирских коллег-парламентариев — более 43 млн рублей. Также у Рифата Шайхутдинова в собственности значатся земельный участок, хутор в Финляндии, квартира и автомобиль «Ауди», а вот два дома (один в Италии) и квартира, три иномарки и прочая «мелочь» зарегистрированы на жену. Самый скромный доход оказался у башкирского народного избранника, представителя партии «Справедливая Россия» Гаджимурада Омарова — 1,2 млн рублей. Согласно декларации, автомобиля у него нет (две иномарки зарегистрированы на жену), зато большое количество земельных участков и домов. В «середнячках» — депутат Госдумы от Стерлитамакского избирательного округа Алексей Изотов с 11 млн рублей (доход его жены составил более 9 млн рублей). У остальных депутатов Госдумы от Башкирии заработки за прошедший год находятся в диапазоне от 7,6 млн (Римма Баталова) до 2 млн рублей (Инга Юмашева). К слову, самый богатый депутат от Башкирии почти в 6 раз «беднее» его коллеги из Татарстана, депутата Госдумы Айрата Хайруллина, заработавшего более 280 млн рублей. Лидером же по доходам среди всех членов нижней палаты российского парламента в 2016 году стал представитель «Единой России» Андрей Палкин, предприниматель из Архангельской области. Его финансовые поступления составили почти 678 млн рублей.

Сорвался, но светил

«Уфимские заметки» в этот день сообщили, что в столице Башкирии на одном из городских перекрёстков в районе ТК «Иремель» сорвался с креплений уличный светофор. В группе «БашДТП» пользователи опубликовали фотографию «поникшего» регулировщика дорожного движения. Светофор висел на питающих проводах и продолжал подавать световые сигналы и в таком неестественном положении. В ближайшее время светофор будет возвращён на место. Из пешеходов никто не пострадал.

Пасхальные сюрпризы

Ряд СМИ завершил неделю описанием последствий начавшегося паводка. В Давлекановском районе Башкирии жители деревни Кадыргулово оказались затоплены водой. Река Урашак разлилась на несколько метров и достигла населенного пункта. Под водой остался мост и соседняя деревня Хусаиново. Граждане, приехавшие в соседние насланные пункты погостить на Пасху, не знали, как добираться обратно в Уфу. Также затопило дорогу в городе Давлеканово. Здесь разлилась река Дема. Въезд в город затруднен. В Кармаскалинский район Башкирии прибыла «большая вода». В ходе паводка в деревне Карламан пострадал автомобиль. В Башкирии затопило мост на трассе Уфа — Оренбург, проезд по нему закрыт. Мост находится рядом с селом Зирган. При этом наиболее опасные уровни подъема воды пока фиксируют на реке Белая в Стерлитамаке и реке Дема в селе Бочкарево.