Вашингтон, 17 апреля, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В следующем месяце в Нью-Йорке откроют новую паромную переправу, сотни тысяч людей, путешествующих из Бронкса, Бруклина и Куинса, теперь смогут добраться до Манхэттена быстрее, 17 апреля сообщает Agence France-Presse.

Beyond My Ken Нью-Йоркский паром

«Это улучшит качество жизни жителей Нью-Йорка», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Читайте также: Действия полиции вызвали панику на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке

20 новых паромов начнут свою работу 1 мая, на месяц раньше запланированного срока. Каждое судно будет перевозить до 150 пассажиров.

В будние дни паромная переправа будет работать с 05:30 до 20:30, а в выходные — с 7:30 до 21:30.

Читайте также: Офицеры полиции Нью-Йорка получат 1 тыс. 200 нательных видеокамер

Новый проект позволит создать 200 рабочих мест. Ожидается, что услугами новой паромной переправы воспользуются до 4 млн 600 тыс. человек в год. Стоимость проезда в одну сторону составит $2,75, то есть не превысит стоимость проезда в метро.