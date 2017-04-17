Вашингтон, 17 апреля, 2017, 22:01 — ИА Регнум.



U.S. Army Катастрофа военного вертолёта

Военный вертолёт упал в округе Сент-Мэри американского штата Мэриленд разбился военный вертолет, сообщает телеканал CBS Local.

По информации телеканала, цитирующего представителя местной полиции, военный вертолёт упал на поле для гольфа, расположенное в городе Леонардтаун в 13:30 по местному времени (20:30 мск).

Отмечается, что на место катастрофы направлены два вертолёта медицинских служб.

На данный момент о погибших и пострадавших ничего не известно.

Тип вертолета и его принадлежность к конкретной военной части также не сообщается.