С победы «Динамо-Казани» начался финал женской волейбольной Суперлиги
Москва, 17 апреля, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Результат первого матча финала женской волейбольной Суперлиги, сыгранного 17 апреля в Москве.
Zorro2212
Волейбол
- «Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» 0:3 (18:25 19:25 18:25), счёт в серии 0:1
Серия идёт до трёх побед. Следующий матч снова пройдёт в Москве. Он состоится завтра, 18 апреля.
В серии за 3-е место тоже состоялся первый матч.
- «Уралочка» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск) 1:3 (24:26 20:25 25:20 23:25), счёт в серии 0:1