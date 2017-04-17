Москва, 17 апреля, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Результат первого матча финала женской волейбольной Суперлиги, сыгранного 17 апреля в Москве.

Zorro2212 Волейбол

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» 0:3 (18:25 19:25 18:25), счёт в серии 0:1

Серия идёт до трёх побед. Следующий матч снова пройдёт в Москве. Он состоится завтра, 18 апреля.

В серии за 3-е место тоже состоялся первый матч.