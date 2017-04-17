Калининград, 17 апреля, 2017, 21:26 — ИА Регнум. В Калининграде возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении генерального директора строительной компании ООО «Лэндис Трейдинг Калининград» Ирины Трегубовой. Как сообщили сегодня, 17 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, гендиректор подозревается в том, что в 2012—2014 годах включила заведомо ложные сведения в налоговые декларации.

Germany.ved.gov.ru На переднем плане в центре Андре Келер в торгпредстве РФ в Берлине

По версии следствия, махинации привели к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 32 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что президентом ООО «Лэндис Трейдинг Калининград» является гражданин Германии Андре Келер. Он также является вице-президентом Ассоциации иностранных инвесторов в Калининградской области.

Согласно ЕГРЮЛ, 95% долей ООО «Лэндис Трейдинг Калининград» заложены по кредитам литовского «ДНБ Банкас», а оставшиеся 5% долей принадлежат компании, зарегистрированной на Багамских островах. Строительная компания «Лэндис Трэйдинг Калининград» занимается в регионе предоставлением в аренду технопарков, складских и производственных помещений.

В январе 2017 г. Андре Келер принял участие в бизнес-миссии делегации Калининградской области во главе с врио губернатора Антоном Алихановым в Германии. Встреча состоялась в торгпредстве РФ в Берлине.

Отметим, что ООО «Лэндис Трэйдинг Калининград» в 2010 году попало в региональную криминальную хронику. Тогда оперативники ФСБ провели обыски в компании, при этом оперативно-розыскным мероприятиям предшествовал фактический штурм офиса спецподразделением ФСБ. Региональные СМИ писали, что обыски проходят «в связи с причастностью немецкого бизнесмена к коррупционной деятельности и подкупе высокопоставленных чиновников областного правительства».