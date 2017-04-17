Багдад, 17 апреля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Представители «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают возможность создания альянса с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку армия Ирака все больше теснит боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле, заявил вице-президент Ирака Айяд Аллави, 17 апреля сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исламист

«Обсуждение началось сейчас. Между посланниками, представляющими Багдади (руководитель ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим. ИА REGNUM ), и Завахири (лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим. ИА REGNUM ) идут дискуссии и диалог», — заявил Аллави.

Даже если террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряет подконтрольную территорию в Ираке, она не может просто исчезнуть, заявил вице-президент Ирака.

«Я не верю, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) растворится в воздухе. Спящие террористические ячейки скрытно будут распространять свой яд по всему миру», — добавил Аллави.

Напомним, в западной районе Мосула продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими армии Ирака и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы используют смертников, снайперов, вооруженные беспилотники, чтобы остановить продвижение правительственных войск. Восточная часть города контролируется правительством Ирака с января текущего года.

В настоящей момент под контролем террористов остаются иракские города Эль-Каим, Хавиджа и Талль-Афар.