Псков, 17 апреля, 2017, 20:53 — ИА Регнум. За первые три недели пожароопасного сезона в Псковской области произошло пять лесных пожаров на площади более 2,5 гектара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, пожары возникли в Себежском, Порховском и Плюсском районах.

Mil.ru Тушение лесного пожара

«Основная причина пожаров — человеческий фактор. В трех случаях — неосторожное обращение с огнем», — отметил сегодня, 17 апреля, на совещании в администрации председатель областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перниковсообщил, что, по прогнозам специалистов, нынешний пожароопасный период может быть тяжелее, чем предыдущие.

По его словам, для выстраивания эффективной работы по предотвращению возгораний необходимо собрать исчерпывающую информацию по владельцам земельных участков, граничащим с лесным фондом. «В случае возникновения пожара на участке, находящемся в близости к лесному фонду, принципиально установить лицо, являющееся его собственником, и привлечь его к ответственности за несоблюдения противопожарных мер», — отметил вице-губернатор.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос о проведении противопожарных мер на землях, собственность которых не разграничена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый лесной пожар на Северо-Западе России произошёл в 2017 год именно в Псковской области — в Себежском районе. К ликвидации природных пожаров в регионе подготовлены более 4 тыс. человек и порядка 580 единиц техники. Для своевременного обнаружения возгараний ведётся наземное патрулирование лесов, открыта горячая линия, на которую любой гражданин может сообщить о пожаре.