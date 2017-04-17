Москва, 17 апреля, 2017, 21:23 — ИА Регнум.

Поведение американского истеблишмента свидетельствует о чудовищной деградации американской политики и США как страны. Об этом 17 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале».

Карл Теодор фон Пилоти. Нерон смотрит на горящий Рим. 1861

«Это безумный мир, сошедший с ума. И когда мы говорим, что там что-то деградировало (отношения между странами — прим. ИА REGNUM ), так отношения деградируют, (когда деградируют) политика и страна, иначе они не деградируют. Мы видим чудовищную деградацию. И наиболее яркий пример этой деградации для меня — это то, как Трамп сказал, что когда он говорил (об ударе по сирийской авиабазе) с китайцем (председателем КНР Си Цзиньпина — прим. ИА REGNUM ), то ел очаровательный шоколадный торт, такой, которого лучше не бывает», — заявил Кургинян

«Я понял: это время Калигулы, Нерона. Это Рим обезумевший… весь вопрос в том, как этот Рим сдерживать, не разыграв прямую тяжёлую ядерную войну, что так же недопустимо, как потакание его безумствам. А эти безумства оправдывать и пищать по этому поводу, что это стратегия защиты демократии, могут только люди, которые могут у себя написать на лбу: «я ангажирован» крупными буквами», — подчеркнул лидер «Сути времени».

Политолог напомнил, что в сложившихся условиях можно констатировать отсутствие каких-либо правил международных отношений, которые «уничтожены вместе с международным правом», — теперь есть закон грубой силы, который постоянно демонстрируется Вашингтоном.

«Совершенно ясно, что если начать (возмущаться) какой-нибудь стране отсутствием демократических стандартов, то можно (придраться и к) Саудовской Аравии, можно и к Китаю, можно и в другие страны… Если смысл заключается в том, что есть просто грубая сила и недовольство, то это определенный мир, и в пределах этого мира регулятором является только страх — если боятся, что я могу нанести недопустимый ущерб, тогда не лезут. Вот почему не говорят про Китай. (Высказывать претензии) Китаю может только сумасшедший. А к Северной Корее, они считают, что могут», — указал лидер «Сути времени».

«Двухмиллионная армия, тяжёлое оружие, удар по Южной Корее. Это развязывание огромной войны, и совершенно не факт, что кто-нибудь ещё от этого выиграет. США выиграют, если в это не втянется Китай. А если втянется? Вопрос заключается в том, что это раскручивающаяся спираль. И этого никто не понимает. Это называется игра с войной, это называется ядерный шантаж, это называется правило грубой силы», — заключил Кургинян.

Напомним, в последние дни КНДР и США сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. После запуска баллистических ракет в КНДР президент США Дональд Трамп пообещал «решить проблему», направив к Корейскому полуострову военные корабли.

Пхеньян предупредил, что ответит на возможный ядерный удар США симметрично — и после этого провел в ночь на 16 апреля неудачный запуск ракеты. 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил о конце «периода стратегического терпения» в отношении КНДР. На этом фоне министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин выступает против развертывания в Южной Корее системы противоракетной обороны.