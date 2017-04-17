Анкара, 17 апреля, 2017, 20:49 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Поздравление «турецким братьям» с результатами референдумом и просьбу к Аллаху о помощи Реджепу Эрдогану опубликовал в своем аккакунте в «Твиттере» спикер сирийской террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммед Омран.

«Мы поздравляем наших турецких братьев с результатами референдума и просим Аллаха помогать Реджепу Эрдогану и дать Турции и всему региону стабильности и процветания» — Омран разместил этот текст на арабском, турецком и английском языках.

Мохаммед Омран считается общепризнанным спикером группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), насчитывающей от 16 до 20 тыс. боевиков и располагающей танками и артиллерией. Группировка является союзником «Джабхат Фатах аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (бывшая «Джебхат ан-нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что даже не питающие симпатий к Башару Асаду западные эксперты по вопросам терроризма еще в 2015 году указывали на тесные контакты Эрдогана с «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже называли эту группировку «любимыми террористами Турции».