Екатеринбург, 17 апреля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина об отставке Евгения Куйвашева с поста губернатора обрадовало некоторых жителей Свердловской области. Но их радость была преждевременной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Заголовки новостей о том, что Путин принял отставку свердловского губернатора, порадовали отдельных представителей общественности Екатеринбурга. «Ну наконец-то! Куйвашев всё», — написала в своём твиттере член Общественной палаты города и противница строительства храма в акватории городского пруда Екатерина Петрова. Подобным образом отреагировали и некоторые другие известные и не очень свердловчане.

Но их радость оказалась преждевременной. Не обратили они внимания на то, что тем же указом Куйвашев назначен врио губернатора, а значит, фактически станет основным кандидатом на выборах. Когда же общественность осознала, что отставка Куйвашева — формальность, у авторов радостных записей последовало разочарование.

Ведущие свердловские политики уже заявили о том, что верят в нынешнего врио главы региона. Со словами поддержки выступили и «тяжеловесы» свердловской политики: бывший губернатор и нынешний член Совета Федерации Эдуард Россель, экс-мэр Екатеринбурга и коллега Росселя по верхней палате российского парламента Аркадий Чернецкий. Тёплые слова в адрес Куйвашева сказала и председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Она выразила уверенность в том, что врио губернатора оправдает доверие президента, и пообещала поддержку его инициатив депутатами Заксобрания.

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Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб назвал указ Владимира Путина о Куйвашеве ожидаемым. Он не одинок в этой оценке. Ранее эксперты оценивали шансы Куйвашева на назначение врио как 50 на 50. Правда, сроки выхода указа назывались разные. Некоторые наблюдатели полагали, что указ о судьбе Куйвашева будет подписан ближе к концу мая. Именно тогда полномочия Евгения Куйвашева как губернатора заканчивались официально, и примерно тогда же, 1 июня, истекал срок, до которого областные власти должны выполнить поручение президента и привести в нормативное состояние дорогу до села Серебрянка.

Реакция общественности на назначение Куйвашева тоже была ожидаемой. Близкие к власти люди и действующие чиновники и депутаты в основном заявили теперь уже временно исполняющему обязанности губернатора о своей поддержке. Но их порыв не был единодушным. Политолог Сергей Мошкин после оглашения указа президента заявил, что объявляет личный траур.

Хотя Куйвашев ещё не кандидат на пост губернатора, можно сказать, что вопрос его участия в выборах практически решён. Его потенциальные конкуренты не замедлили с заявлениями. «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал на своей странице в Facebook глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман. Напомним, ранее он уже заявлял, что будет участвовать в выборах, если это сделает Куйвашев.

Некоторые пользователи социальных сетей уже заявили о поддержке Ройзмана. По их словам, это чуть ли не единственная альтернатива Куйвашеву. Впрочем, многие другие пользователи соцсетей не разделяют такого мнения. Они одинаково негативно относятся к обоим и предпочли бы кого-то третьего.

Кстати, касаясь губернаторских перспектив Ройзмана. После избрания главой города он потерял часть своих сторонников. Избиратели, отдавшие ему свои голоса, полагали, что он наведёт в мэрии порядок. Но он оказался бессилен. Не все люди поняли, что полномочий для полноценного управления Екатеринбургом у него просто нет — городское хозяйство находится в руках сити-менеджера.

Тем не менее сторонники у Ройзмана есть. В том числе и те, которые готовы реально помогать ему на выборах.

В чём сходятся многие наблюдатели, так это в том, что интрига уже разрешена. «Сегодня одна часть свердловчан пьёт от радости, а другая — от горя», — заявляет одна из общественниц Екатеринбурга. И действительно: Куйвашев, шансы которого на назначение врио губернатора оценивали как 50 на 50, фактически получил поддержку президента. И если в администрации губернатора, которую возглавляет бывший вице-мэр Екатеринбурга и «серый кардинал» города Владимир Тунгусов, поймут, что тот или иной кандидат — опасный конкурент, то вряд ли ему удастся преодолеть даже муниципальный фильтр. Участие других кандидатов в выборах, как полагают наблюдатели, если и будет, то, скорее всего, в качестве спарринг-партнёра Евгения Куйвашева. Нынешний глава региона фактически начал свою кампанию ещё в январе, чувствует себя уверенно и сдавать свои позиции не собирается.