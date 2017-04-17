Москва, 17 апреля, 2017, 20:39 — ИА Регнум.

Холодная война — единственная альтернатива горячей, уверен политолог Сергей Кургинян. Об этом он заявил в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале» 17 апреля.

Mil.ru Российский солдат

Холодная война — это конфликт (либо специфический диалог) двух цивилизаций, которые признают свою инаковость, пояснил Кургинян. Он не считает Россию неким «антизападом», напротив, уверен, что Россия близка к Западу как часть христианского мира. Но поскольку она является его православной частью (с православием как культурной базой), она не может не отличаться от него, не может не иметь собственного пути развития. «Вместе с тем, если мы признаем кого-то иным, не похожим на нас, это не значит, что мы не признаем его врагом», — уточнил эксперт.

Для того чтобы Россия могла работать в режиме холодной войны — то есть взаимного сдерживания, требуется выполнение определенных условий.

«Нужно снять предыдущий вариант подхода: мы входим в Западную цивилизацию, мы мечтаем о ней, мы сливаемся с ней. Стоп машина. Признание ошибки и разворот», — говорит политолог, поясняя, что переход к холодной войне против Запада с элитой, которая нацелена всем своим существом на Запад, это заведомое поражение. Холодная война может быть оформлена только после того, как состоится переход к другой элите, иной подход делает подобное противостояние невозможным по определению.

Это не означает, что элиты либо капитала не должно быть вообще. «Каждая страна в моменты, когда она более или менее мобилизуется, предъявляет национальные цели. И тот капитал, который следует этим целям, поддерживается. А который им не следует — идет на три буквы. В этом смысл любой национальной стратегии», — поясняет Кургинян.

Если в 90-е годы стратегия заключалась в том, что Россия нацелена на вхождение в Запад любой ценой, в любом положении, то логично, что поддерживающая эту стратегию элита находилась в чести. «Но если мы переходим на национальную стратегию и говорим о соответствующих приоритетах, то разница между национальным и компрадорским капиталом должна быть заявлена», — утверждает Кургинян, подчеркивая, что альтернатива холодной войне — или горячая война, или сдача без боя.