Калуга, 17 апреля, 2017, 20:20 — ИА Регнум. В Калужской области обещают внести изменение в региональный закон «О статусе многодетной семьи» в части необходимости общей прописки с детьми для получения удостоверения многодетного родителя. Об этом 17 апреля на встрече с жителями заявил губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, многодетная мать из Жуковского района обратила внимание губернатора на несовершенство областного законодательства, касающегося получения удостоверения. В настоящее время необходимым условием для выдачи документа является единая прописка родителей с детьми. Тем не менее встречаются случаи, когда кто-то из супругов формально прописан по другому адресу, но фактически проживает вместе с семьей. Это лишает его возможности пользоваться положенными льготами.

Анатолий Артамонов поручил министерству труда и социальной защиты области подготовить изменения в действующий закон. Одновременно он распорядился компенсировать расходы, которые понесла многодетная семья.

Глава регионального министерства труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов, в свою очередь, отметил, что в повестку дня майской сессии законодательного собрания области планируется внести законопроект, позволяющий получить статус многодетного родителя на основании свидетельства о заключении брака.

Напомним, в настоящее время в калужском регионе проживает более 8 тысяч многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году многие многодетные семьи Калужской области воспользовались законным правом на получение землю под строительство жилья. Однако в Дзержинском и Козельском районах им зачастую выделяли непригодные для строительства домов участки. Например, в деревне Рудня Дзержинского района участок зарос деревьями и кустарниками. Для того, чтобы его расчистить, семье пришлось нанимать тракторную технику, неся соответствующие затраты. Такая же ситуация сложилась и в Козельском районе. Местные чиновники предложили многодетным семьям застраивать овраг.