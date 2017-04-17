Донецк, 17 апреля, 2017, 19:53 — ИА Регнум.

«Ваш дом заминирован. В пакете, который вы видите, находится мусор. Сама бомба в доме. Это будет очень весело. Тени», — записки такого содержания некоторое время назад начали находить жители Червоногвардейского района города Макеевки на стенах подъездов многоэтажных домов. Рядом с записками скотчем были прикреплены якобы взрывные устройства, а на самом деле — муляжи. Но выяснили этот факт вызванные встревоженными жителями представители МЧС Донецкой Народной Республики и полиция. Естественно, после эвакуации из зданий самих жителей и введения других мер безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МВД ДНР Записка

По сообщению пресс-службы МВД республики, «минер» на днях задержан. Им оказался молодой человек по имени Василий. Фамилию задержанного правоохранители пока не разглашают. «В его квартире были обнаружены книги экстремистского характера, а также обнаружен блокнот, на листах которого злоумышленник писал записки. На наш вопрос — зачем он это делал, Василий пояснил, что ему было интересно, как работают экстренные службы ДНР, интересно посмотреть на реакцию людей, проживающих в домах, которые он якобы заминировал», — рассказал начальник сектора уголовного розыска Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки Сергей Тарутин.

Согласно Уголовному кодексу ДНР, любителю экстрима, тем более в условиях войны в Донбассе, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.