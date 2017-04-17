Нальчик, 17 апреля, 2017, 19:49 — ИА Регнум.

В Кабардино-Балкарии совершили жесткую посадку и попросили о помощи два парапланериста. Инцидент произошел сегодня, 17 апреля, около 14:40 в Чегемском ущелье, неподалеку от села Эль-Тюбю. Один из спортсменов позвонил в МЧС по региону и сообщил, что его напарник при посадке травмировал ногу, говорится в тексте сообщения на сайте ведомства.

Pixabay.com Парапланерист

Шестеро спасателей направились к месту происшествия для проведения эвакуации пострадавших. Спустя четыре часа парапланеристы были обнаружены. У обоих были зафиксированы травмы различной степени тяжести. Сотрудники МЧС передали пострадавших медикам для дальнейшей транспортировки в городскую больницу города Нальчика.

Напомним, в марте 2017 года в Кабардино-Балкарии погибли семеро туристов. Как сообщало ИА REGNUM, лыжники катались с горы в запрещенном для катания месте, когда на них сошла лавина. Сразу после происшествия были найдены тела четверых из них.

Один пострадавший был найден живым. Он сообщил, что под лавиной могут находиться еще как минимум три человека. Их поиски велись в течение почти трех суток. К сожалению, больше спасти никого не удалось. Были найдены лишь тела троих погибших.

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