Канберра, 17 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. В результате нападения акулы у южного побережья австралийского штата Западная Австралия погиб 17-летний подросток, 17 апреля сообщает Australian Associated Press.

Pixabay.com Акула

Инцидент произошел 16 апреля примерно в 16:00 по местному времени у побережья города Эсперанс в районе залива Уили. Акула сильно повредила ногу девушки.

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Потерпевшая потеряла много крови, ее доставили в местную больницу в критическом состоянии. Вечером следующего дня полиция штата Западная Австралия сообщила о гибели подростка.

Напомним, 5 июня 2016 года у побережья города Миндари, расположенного в юго-западном районе штата Западная Австралия, в результате нападения акулы погибла 60-летняя Дорин Коллиер.

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Днем ранее, 4 июня, у побережья города Манджера, второго по величине города Западной Австралии, погиб 29-летний Бен Джерринг. На него напала большая белая акула, также известная как акула-людоед.