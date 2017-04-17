Тверь, 17 апреля, 2017, 19:42 — ИА Регнум.



ShinePhantom Реактивная система залпового огня «Смерч»

Семь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» поступили на вооружение артиллерийской бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Тверской области, сообщает пресс-служба округа.

Новое вооружение поступило артиллеристам округа в рамках планового перевооружения на более современные образцы. Личный состав бригады уже приступил к освоению новых боевых машин. В течении летнего периода боевой подготовки расчеты реактивных систем залпового огня проведут боевые стрельбы на незнакомых полигонах.

По информации пресс-службы ЗВО, весной 2017 года артиллеристы округа получат еще пять единиц РСЗО «Смерч»

Справка ИА REGNUM. РСЗО «Смерч» — российская дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня, предназначенная для уничтожения групп живой силы, легкобронированной и бронетанковой техники, артиллерийских позиций, установок тактических ракет, командных пунктов, узлов связи и объектов инфраструктуры противника.

На сегодняшний день РСЗО «Смерч» является одной из самых мощных систем залпового огня в мире. Система способна вести огонь 300-мм ракетами на расстояние до 90 км. Залп одной установки с высокой плотностью поражает цели, находящиеся на площади, равной 70 гектарам