Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум.



Pixabay.com Американский авианосец

Постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединенных Наций Ким Ин Рён заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе Корейского полуострова, которая может привести к ядерной войне. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает телеканал RT.

Ким Ин Рён заявил, что США «создали опасную ситуацию», «при которой ядерная война может начаться в любой момент».

По словам северокорейского постпреда, «это представляет серьёзную угрозу миру и стабильности».

Он подчеркнул, что КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые строят против нее США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать силовой ответ на очередные ядерные или баллистические испытания, которые могут провести власти Северной Кореи.

США начали сосредотачивать у берегов КНДР свой флот. Пхеньян заявил, что в случае агрессивных действий со стороны США готов нанести удары по американским базам в Южной Корее и Японии, а также потопить американские корабли.