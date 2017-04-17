Москва, 17 апреля, 2017, 19:32 — ИА Регнум.

Главный вопрос в идущем столкновении между США и Северной Кореей заключается в том, как на это реагирует Китай. Об этом 17 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале».

Pixabay.com USA vs China

Поясняя свою позицию, политолог объяснил, что тот регион, вокруг которого идет дискуссия, это зона интересов Пекина. Трамп хочет добиться от Китая, чтобы он надавил на Северную Корею, и предлагает ему за это те или иные экономические возможности. Китай, в свою очередь, прогибаться не хочет.

«Идет позиционная война, война нервов — между Китаем и США», — уверен Кургинян. Сейчас, в процессе непрерывных переговоров, Китай реагирует спокойно и неспешно, не принимая быстрых решений. Однако такова особенность этой страны, по мнению политолога, «КНР всегда реагирует спокойно, пока не наступает время резких реакций».

В этом состоит главное содержание момента. Для Трампа Китай — самый опасный противник, как страна, которая слишком быстро растет, догоняет США, и которую поэтому необходимо остановить. Трамп пытается решить этот вопрос, наращивая напряженность в регионе. Китай меланхолично смотрит, с одной стороны — вроде и говорит Северной Корее, как действовать, а с другой — говорит Штатам «дайте больше».

Нужно принимать во внимание и тот факт, что Китай, конечно, указывает Северной Корее, как действовать, но это не значит, что она действует по указке Китая. Традиционно это входит в правила игры между КНДР и КНР, давая последней в иных случаях приблизиться к партнеру по переговорам, в других — отдалиться. Так или иначе, считает Кургинян, «это регион стратегических интересов Китая, никому не советовал бы там ковбойничать».

Напомним, после угроз применения оружия, которые направляли в адрес друг друга США и Северная Корея, Вашингтон ждет поддержки Пекина в давлении на официальный Пхеньян.