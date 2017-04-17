Донецк, 17 апреля, 2017, 19:27 — ИА Регнум.

Пасхальное воскресенье под селом Александровка, расположенным вблизи линии фронта, на западных подступах к Донецку, началось спокойно. Но ближе к полудню, когда сельские жители готовились отметить церковный праздник, воздух разорвали близкие взрывы. Очевидцы обстрелов рассказали, что с позиций ВСУ ударили из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, а также из спаренных 23-миллиметровых зенитных установок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церковный праздник не стал сдерживающим фактором для украинских военных, стреляющих по мирному населению пригородов Донецка. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Понедельник 17 апреля жители Александровки провели в относительной тишине, однако обычно боевые действия разгораются с наступлением сумерек, поэтому люди уже давно не испытывают иллюзий на тему очередных перемирий и держатся возле укрытий, зная, что обстрел может начаться в любой момент.

News.dnrtv.ru Александровка

На протяжении всей недели, предшествовавшей пасхе, украинская армия село Александровку обстреливала каждый вечер и каждую ночь. За последние семь суток в прифронтовом населенном пункте снарядами и минами были серьезно повреждены четыре жилых дома на улицах Ленина и Шевченко, а также 10 хозяйственных построек, стоящих на сельских дворах.