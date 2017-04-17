Йошкар-Ола, 17 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Защита экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова обжаловала его арест по делу о получении взятки в крупном размере в Мосгорсуде. По словам адвоката Алексея Дудника, также обжалована и мера пресечения.

Gov.mari.ru Леонид Маркелов

Защита просит Мосгорсуд освободить Маркелова под денежный залог, либо избрать в отношении него домашний арест, пишет РИА Новости.

Кроме того, адвокат Николая Криваша — другого фигуранта уголовного дела — Игорь Трунов, обжаловал возбуждение уголовного дела. В тексте жалобы отмечается, что лицом, наделенным по закону правом возбуждения уголовного дела в отношении Криваша — депутата Гособрания Марий Эл, «является руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл». Таким образом решение о возбуждение уголовного дела следователем Степановым принято незаконно (необоснованно).

В то же время Life пишет о большом списке объектов недвижимости стоимостью около 500 млн рублей, которыми могут владеть Маркелов и члены его семьи. По данным издания, Маркелов с сыном и дочерью проживают в здании на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле. Здесь семье принадлежит две квартиры общей площадью около 500 кв. метров и коммерческая недвижимость — стоимость этих объектов составляет около 30 млн рублей. Квартира в Москве на улице Машкова 9 — площадь 71 кв. метр, стоимость около 30 млн рублей.

Бывшая супруга Маркелова владеет квартирой и коммерческой недвижимостью общей площадью 400 кв. метров и стоимостью около 10 млн рублей. Владелицей Ирина Маркелова стала в период замужества.

Самым состоятельным представителем «клана Маркеловых» издание называет мачеху экс-главы республики — Татьяну Маркелову. Ей принадлежит роскошная гостиница, офисное здание, три особняка и земельные участки общей площадью около 3 га. Стоимость этих объектов оценивается в сумму около 300 млн рублей. Она же является хозяйкой строительной компании, которая фигурирует в уголовном деле — ООО «Телекомпания 12 регион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года официальный доход Маркелова составил 3,138 млн рублей, сократившись от уровня 2014 года на 106 тыс. рублей. В собственности — три квартиры площадью 79 кв. метров, 292,9 кв. метра и 37,1 кв. метров, а также нежилое помещение площадью 60,1 кв метров. В долевой собственности главы республики и его дочери указана квартира площадью 153,5 кв метра. Транспортных средств в декларации Маркелова не указано.

Месяц назад в интервью «Комсомольской правде» Леонид Маркелов признавался, стоя перед входом в окруженный кремлевской стеной личный (построенный на личные деньги) четырехэтажный замок, украшенный фамильным гербом: «Я не украл эту резиденцию. Чихать! Это моя жизнь. Я же не могу жить как бомж». Сетовал, что бывшая жена уехала жить в Лондон, а ее бизнес пришлось «кому-то отдать». И отдали, как сказал Маркелов — «тете». Откровенничал: «Я не поеду в ресторан, не поеду в баню с бабами. Везде камеры наблюдения — все видят, что я делаю».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам президента Владимира Путина, Маркелов попросил направить его на другой участок работы. Эксперты не исключали, что Маркелов намерен был стать сенатором от Марий Эл: депутатское кресло в парламенте региона уже было освобождено.

10 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл. По версии следствия, в 2015 году замминистра трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке.

13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан Леонид Маркелов. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, в настоящее время он находится на лечении за границей.

«Единая Россия» 14 апреля приостановила членство в партии бывшего главы республики в связи с возбуждением уголовного дела. В этот же день следствие обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркелова и Кожановой.

Ни Маркелов, ни Кожанова не признали свою вину, настаивая на домашнем аресте и ссылаясь на состояние здоровья. Однако Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов до 12 июня.