Нью-Дели, 17 апреля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. К концу 2017 года в Индии дополнительно введут в строй 31 сейсмологическую станцию, сообщает 17 апреля The Hindu.

Official CTBTO Photostream Сейсмологическая станция

«Большее число станций позволит получить более точные данные о времени и местоположении землетрясения. К концу текущего года мы планируем увеличить численность сейсмологических станций до 115», — заявил представитель министерства землеведения Индии М. Радживан.

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«Мы намерены сократить время, необходимое для получения подробной информации о землетрясении, с 5 до 3−4 минут. В 2018 году количество сейсмологических станций увеличится до 150», — добавил М. Радживан.

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Напомним, в настоящий момент на территории Индии функционируют 84 сейсмологические станции. Новые станции будут введены в строй Национальным центром сейсмологии (NCS), входящим в состав министерства землеведения.