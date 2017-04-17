Москва, 17 апреля, 2017, 18:37 — ИА Регнум.



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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и американская компания Google заключили мировое соглашение по делу о нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сегодня, 17 апреля, пишет «Российская газета».

Сообщается, что в Арбитражном суде Москвы завершился двухлетний спор между ФАС и Google. Антимонопольное разбирательство завершилось мировым соглашением сроком на шесть лет и девять месяцев.

Компания Google согласилась заплатить штрафы в размере 438 млн рублей и 1 млн рублей. Штрафы должны быть оплачены в течение ближайших двух месяцев.

Со своей стороны ФАС отзывает исковые заявления о понуждении к исполнению предписания, а Google отзовет иски об обжаловании определений ФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам расследования ФАС признала компании Google Inc. и Google Ireland Limited виновными в нарушении закона о защите конкуренции.

Обе компании подозреваются в злоупотреблениях доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Такие решения стали следствием разбирательства, инициированного российской компанией «Яндекс» в 2015 году, которая обвинила американскую компанию в том, что в соглашениях с производителями смартфонов Google ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков.