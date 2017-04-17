Ставрополь, 17 апреля, 2017, 18:29 — ИА Регнум.



WDnet Ключ в замочной скважине

В Ставропольском крае дольщики 15 проблемных домов ждут решения своих проблем. В 2017 году планируется ввести в строй два таких объекта долевого строительства, озвучил 17 апреля на заседании регионального правительства начальник регионального управления Стройжилнадзора Валерий Савченко.

Введение в строй двух многоквартирных домов помогут решить проблемы более 130 дольщиков, передали корреспонденту ИА REGNUM слова Савченко в пресс-службе губернатора Ставрополья.

В течение минувшего года и начале текущего года удалось ввести в строй три проблемных объекта. Решены проблемы более 400 дольщиков.

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На Ставрополье готовятся к вводу три дома для обманутых дольщиков

На сегодня нерешенными остаются проблемы дольщиков 15 домов, некоторые из которых даже не начинали строиться. В крае числятся порядка 1,3 тыс. обманутых дольщиков.

Савченко напомнил, что с января текущего года в связи с изменениями в законодательстве, застройщик вправе привлекать средства дольщиков только после получения специального разрешения Стройжилнадзора. Кроме того, с 1 июля 2017 года вступят в силу требования к минимальному размеру уставного капитала застройщика в зависимости от площади всех возводимых им объектов долевого строительства.

Всего в крае на сегодняшний день 97 застройщиков ведут строительство 291 многоквартирного дома.

Руководство Ставропольского края планирует создать такую схему, при которой ГУП возьмет на себя обязательство по завершению строительства проблемных домов. Его учредителем выступит министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Напомним, на сегодня в крае следствие разбирается в четырех громких делах об обмане дольщиков, из которых самое масштабное — дело фирмы «АртСтройТехно», на счету которой обман 816 вкладчиков средств в строительство. В конце июня Следственный комитет принял к разработке 30 томов дела «АртСтройТехно» об обмане дольщиков на сумму более 740 миллионов рублей.

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Из 15 домов, на строительство которых компания собирала средства дольщиков, фирма не построила и не сдала ни один. В некоторых из домов не поднят ни один этаж. Среди дольщиков «АртСтройТехно» числятся и дважды обманутые дольщики фирмы «Спас XXI», которые ждут своих квартир еще с 2003 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ставропольского края потребовал ужесточения уголовного наказания для застройщиков за обман дольщиков, причем только реальных сроков наказания.

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