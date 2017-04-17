Махачкала, 17 апреля, 2017, 18:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Задолженность по зарплате в Дагестане на начало апреля составляет более 45 млн рублей. Численность работников, которым республиканские организации просрочили вознаграждение за труд, превышает тысячу человек.

Как сообщили ИА REGNUM 17 апреля в Дагестанстате, более 63% задолженности образовалось в 2016 году, свыше 15% — в 2015. В марте 2017 года долг вырос на 18%, что в денежном отношении составляет 6,8 млн рублей. Задолженность по зарплате в расчете на одного работника, которому ее просрочили, составляет 44,5 тыс. рублей.

Главная причина образования долга — отсутствие у организаций средств для его погашения. Среди крупнейших должников предприятия обрабатывающей промышленности — 34,7 млн рублей долга, здравоохранения и социальных услуг — 4,3 млн рублей и сельского хозяйства — 3,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее критическая ситуация с задолженностью по зарплате в последние месяцы в Дагестане наблюдается на радиозаводе имени Плешакова в Избербаше, который задолжал своим работникам 19 млн рублей. По данным Дагестанстата за июль-август прошлого года, средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе составляла 19,3 тыс. рублей.

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В первой половине 2016 года в регионе было выявлено семь тысяч нарушений федерального законодательства в сфере оплаты труда. Правоохранительными органами было возбуждено пять уголовных дел и подано в суды 1830 исков. В результате за первые девять месяцев удалось погасить долги по зарплате почти на 100 млн рублей.