Норфолк, США, 17 апреля, 2017, 18:28 — ИА Регнум.



U.S. Navy Авианосец «Джеральд Форд»

Новейший американский тяжелый авианосец «Джеральд Форд» успешно прошел морские ходовые испытания, сообщает портал Military.com.

Морские ходовые испытания корабля начались 8 апреля 2017 года. По информации портала, в общей сложности авианосец провел в море семь суток, после чего вернулся в порт Норфолка в американском штате Вирджиния.

Подробности прохождения ходовых испытаний авианосцем «Джеральд Форд» не сообщаются. Известно лишь то, что все проверки признаны успешными.

Стоит отметить, что «Джеральд Форд» стал первым за последние 42 года вышедшим в море новым американским авианосцем. Ранее подобное происходило 1 марта 1975 года, когда на ходовые испытания был выведен авианосец «Нимиц».

Тяжелый авианосец «Джеральд Форд» был спущен на воду в ноябре 2013 года. В настоящее время он достроен на 90%. Водоизмещение 337-метрового авианосца составляет порядка 100 тыс. тонн при ширине 78 метров.

Оснащенный электромагнитной катапультой для запуска самолетов, авианосец «Джеральд Форд» будет обслуживать экипаж из 4660 человек и он сможет развивать скорость хода до 30 узлов.

Сейчас новейший американский авианосец достраивается на плаву. Кроме того, с 2015 года началась постройка второго авианосца подобного типа — «Джона Кеннеди». В 2018 году планируется заложить третий аналогичный корабль — «Энтерпрайз», в конструкции которого будут использоваться материалы ранее списанного на слом одноименного авианесущего корабля.