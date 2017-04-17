Кишинёв, 17 апреля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду считает, что получение республикой статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не несет «юридических эффектов» и не скажется на процессе «евроинтеграции» страны. Как заявил Канду на брифинге в Кишиневе, соответствующая инициатива президента Молдавии Игоря Додона, как и другие его «внешнеполитические» шаги, «больше носит символический характер», передает корреспондент ИА REGNUM.

Nicolas Raymond Флаг Молдавии

«Любой статус наблюдателя в какой-либо организации не нарушает положения соглашения [об ассоциации] и наши отношения с Европейским союзом. С ЕС мы находимся на другом уровне сотрудничества», — заявил Канду. Он добавил, что «любой международный договор, чтобы у него были юридические эффекты, должен пройти через парламент — через ратификацию», дав понять, что никакие соглашения с ЕАЭС в нынешнем парламенте поддержаны не будут.

Напомним, на прошедшем 14 апреля в Бишкеке заседании высшего совета Евразийского Экономического Союза было принято решение о предоставлении Молдавии статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Игорь Додон назвал его «историческим» для республики. В начале апреля 2017 года Додон подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. Премьер-министр и спикер Молдавии назвали документ «просто бумагой, не имеющей юридической ценности».

Стоит отметить, что президент в Молдавии обладает во-многом декоративными полномочиями, в то время как правительство и парламент, принимающие ключевые решения, находятся под контролем Демпартии, декларирующей «проевропейский» курс.