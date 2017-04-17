Москва, 17 апреля, 2017, 18:17 — ИА Регнум.

В Москве задержан один из организаторов террористического акта в Санкт-Петербургском метро. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Pixabay.com Задержание

Сообщается, что в Одинцовском районе Московской области оперативники задержали одного из организаторов террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенного 3 апреля.

Предположительно, речь идет о 27-летнем выходце из Средней Азии Аброре Азимове. По информации спецслужб, именно этот человек занимался непосредственной подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова.

Задержанный был доставлен на допрос в Следственный комитет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Теракт был совершен в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

В результате теракта погибли 14 пассажиров и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов.