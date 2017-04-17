Курган, 17 апреля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Определить болевые точки зауральского бизнеса на прошлой неделе, 13 апреля, пытался главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов. Сегодня, 17 апреля, тюменские налоговики и предприниматели обсуждали то же самое. Все отчитываются, но каждый о своем, отмечает корреспондент ИА REGNUM, опираясь на пресс-службы управлений ФНС регионов.

Publicdomainpictures.net Миграция бизнеса

«Мы получаем тревожные сигналы и от бизнеса, и от власти. Есть мнения, что из Курганской области массово уходят налогоплательщики, перерегистрируются в других регионах и из-за этого регион теряет налоговые поступления, — пояснил причину встречи федеральный инспектор. — В целом, процесс миграции бизнеса — это обычная практика, и Курганская область не является лидером в притоке или оттоке налогоплательщиков, даже в рамках УрФО — у нас этот показатель ниже среднего. К примеру, количество ушедших юридических лиц из соседней Свердловской области превышает в десять раз, из Тюменской области тоже ушло в три раза больше налогоплательщиков. Если сравнивать удельный вес ушедших мигрантов — то тут тоже у нас показатель ниже среднеуральского — всего 1,2%, у Тюменской области, к примеру, 1,4%, у Челябинской — 1,6%».

Часть налогоплательщиков ушли из Зауралья по причине изменения структуры и укрупнения бизнеса, отметил в свою очередь руководитель УФНС по Курганской области Владимир Рыжук. В частности АО «Курганэнерго» прекратило своё существование как самостоятельное юридическое лицо, объединившись с группой других энергетических компаний в консолидированную группу налогоплательщиков (КГН), но при этом у организации создано обособленное подразделение, есть имущество и иные объекты учёта, остались рабочие места — то есть от этой организации продолжают поступать налоги в региональный и местные бюджеты. Всего после миграции 80 юридических лиц в 2016 году было создано 20 обособленных подразделений на территории области. «В конечном итоге за счёт их создания, за счёт прихода в регион новых, платежеспособных, реальных организаций — по кругу плательщиков-мигрантов за 2016 год наблюдается увеличение поступлений на 154,3 млн рублей», — пояснил Владимир Рыжук.

При этом значительная часть ушедших налогоплательщиков характеризуется Рыжуком негативно: их деятельность сводилась к фиктивному документообороту, способствующему нелегальным схемам возмещения НДС и развитию теневой экономики. Показательно и то, что после миграции по новому месту «осуществления» деятельности у 37 организаций отсутствуют объекты учёта, 10 зарегистрированы по месту жительства учредителя — в квартире или жилом доме. Кроме того, у 47 из 80 юридических лиц имеются признаки, присущие фирмам-однодневкам. А восемь организаций решили уйти из региона по результатам контрольных мероприятий — сразу после начала выездной налоговой проверки. Тогда как причина выездных проверок — это неправомерное применение налоговых вычетов по НДС на общую сумму более 10 миллионов рублей, отмечает Владимир Рыжук.

Главный федеральный инспектор Кистанов посоветовал курганским налоговикам более внимательно относиться к вопросам миграции. По его мнению, нельзя допустить того, чтобы из региона уходили те, у кого здесь производственные мощности, кто создает региональный валовый продукт и обеспечивает население рабочими местами. Также он предложил детально проработать вопрос создания специальной комиссии по вопросам миграции бизнеса для того, чтобы представители организаций, которые заявили о своем желании вывести бизнес за пределы Зауралья, могли объяснить своё решение.

Сегодня, 17 апреля, в Тюменской области также обсудили состояние инвестклимата в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФНС по области.

В течение 2016 года число действующих юридических лиц в Тюменской области, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕНРЮЛ), составило 44 577 и уменьшилось на 3,4 тысячи единиц. Это связано отнюдь не с миграцией бизнеса, а с исключением из реестра недействующих компаний, которые не предоставляли отчетность и не имели движений по расчётным счетам в течение одного года. Так, в 2016 году более 6 тысяч компаний, обладающих признаками недействующих, исключены из ЕГРЮЛ, что, в свою очередь, обеспечивает достоверность реестра.

В то же время в 2015 году в Тюменской области наблюдалось увеличение количества действующих юридических лиц более чем на 2 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Количество действующих индивидуальных предпринимателей в период с 2015 по 2017 годы увеличилось на 1,4 тысячи, составив более 37,8 тысяч.

Что касается миграции бизнеса, то в 2016 году наблюдается положительная статистика по притоку организаций на территорию Тюменской области из других регионов: прибыло 161 юридическое лицо, мигрировало с территории региона 124 организации. В тюменской УФНС отмечают значительное снижение потока миграции налогоплательщиков с территории области. Если за 2015 год из региона выбыло 498 юридических лиц, то за 2016 год их число сократилось до 124, — снижение в четыре раза.

Основными регионами, из которых в Тюменскую область прибыло наибольшее количество юридических лиц, стали ХМАО-Югра, Москва, Свердловская и Курганская области. При этом чаще всего организации мигрировали из региона в Москву и Свердловскую область.