Ярославль, 17 апреля, 2017, 18:15 — ИА Регнум.

Опубликованы декларации о доходах и имуществе депутатов Государственной думы России и членов Совета Федерации. Самым богатым представителем Ярославской области в Федеральном собрании стала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. За 2016 год она заработала 12 300 932, имеет в собственности два автомобиля представительского класса «Мерседес-Бенц S-280» и «Мерседес-Бенц S-350». Кроме того, депутат Терешкова владеет земельным участком площадью 1314 квадратных метров, жилым домом площадью 692 квадратных метра, и двумя квартирами, площадью 90 и 171 кв. м соответственно.

Валентина Терешкова

Молодой депутат Госдумы от 194 одномандатного округа Александр Грибов в 2016 году заработал 2 миллиона 437 тысяч рублей, а его супруга — чуть больше одного миллиона рублей. Транспортным средством Грибов не владеет, зато его жена задекларировала представительский джип «LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE». Квартиры в собственности Грибов также не имеет, он имеет квартиру по найму на срок депутатских полномочий и площадью в 59 квадратных метров и квартиру в безвозмездном пользовании, площадью в 264 квадратных метра. Жена депутата владеет одной третьей долей в квартире площадью 45 квадратных метров.

Избранный по списку «Единой России» бывший заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов за 2016 год заработал чуть больше 3 миллионов рублей. Жена Осипова доходов за 2016 год дохода не имеет. В собственности Илья Осипов имеет джип «TOYOTA LAND CRUISER 200» и катер «STINGRAY 250». Супруга народного избранника владеет кроссовером «VOLVO XC 60». Из недвижимого имущества Осипов владеет земельным участком для ведения подсобного хозяйства площадью в 1730 квадратных метров, жилой дом в 119 квадратных метров, гараж и баню. Жена Ильи Осипова владеет квартирой площадью 519 квадратных метров.

Бессменный депутат Госдумы, избранный от 195 одномандатного округа Ярославской области представитель «Справедливой России» Анатолий Грешневиков в 2016 году заработал 5 196 550 рублей, супруга депутата заработала почти в 10 раз меньше — 528 тысяч рублей. В собственности у депутата джипы «Nissan X-Trail» и «Шевроле-Нива». В совместной собственности у супругов Грешневиковых земельный участок площадью 1697 квадратных метров и жилой дом площадью 211 квадратных метров. У супруги Анатолия Грешневикова так же находятся в собственности два нежилых помещения, площадью в 48 и 114 квадратных метров.

Представитель КПРФ, избранный по территориальной группе партийного списка, включающей в себя Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области Александр Некрасов задекларировал за 2016 год доход в 4 933 529 рублей. Его жена заработала почти 646 тысяч рублей. Депутат-коммунист не имеет в собственности автомобиля, зато владеет автоприцепом и вертолетом «Eurocopter EC 120 В». Супруга депутата владеет джипами «Land Rover Range Rover» и «Шевроле Нива», а также легковыми автомобилями «ВАЗ21 099» и «ВАЗ210 996». В собственности у Некрасова квартира площадью 44 квадратных метра, а у его супруги — 9 крупных земельных участков площадью от 9157 до 74 900 квадратных метров, шестью квартирами, и двенадцатью нежилыми помещениями.

Член Совета Федерации, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын заработал за 2016 год 5 миллионов рублей, а его супруга — 3 миллиона рублей. В собственности у Лисицыных два автомобиля: «Мерседес» и «BMW F26 X4». Другой представитель региона в Совете Федерации экс-спикер Ярославской облдумы Виктор Рогоцкий в 2016 году заработал 7 миллионов 185 тысяч рублей, а его жена — 5 миллионов 720 тысяч. Сам Рогоцкий владеет двумя квартирами, у его супруги также задекларировано две квартиры. Так же у семьи Рогоцких в собственности дом и автомобиль «Mercedes-Benz GLC 220 D».