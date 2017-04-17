Исламабад, 17 апреля, 2017, 18:09 — ИА Регнум.

В Пакистане задержали женщину-шахидку, которая планировала совершить нападение на христианскую общину в городе Лахор во время празднования Пасхи, сообщает 17 апреля Reuters.

Khalid Mahmood Христанская церковь в Пакистане

Задержанная Норин Легари прибыла в Пакистан из южного индийского города Хайдарабад, ее сопровождали двое мужчин.

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«У них было два жилета со взрывчаткой и четыре ручные гранаты. Жилеты должны были использовать при нападении на одну из христианских церквей во время Пасхи. Я должна была стать шахидкой», — заявила Легари.

Напомним, контртеррористическая операция прошла 14 апреля. С февраля 2016 года военнослужащие Пакистана арестовали 4 тыс. 510 подозреваемых в связях с террористами.

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16 февраля, после совершения теракта в мавзолее Лала Шахбаза Каландара, руководство Пакистана поклялось отомстить боевикам. В результате теракта в провинции Синд погибли более 70 человек, еще около 300 человек получили ранения.