Троицк, Челябинская область, 17 апреля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Жители города Троицка Челябинской области третью неделю живут без питьевой воды в централизованной системе водоснабжения. Прокуратура подала в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Publicdomainpictures.net Нет воды

Установлено, что в водопроводной воде, подачу которой обеспечивает ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», превышены показатели по марганцу. Прокуратура Троицка через суд требует от организации обеспечить надлежащее качество воды для населения. Руководство компании, пояснили в прокуратуре, обязано «обеспечить подачу воды населению города, отвечающей требованиям санитарного законодательства посредством проведения технических и технологических мероприятий по обеспечению выполнения требований СанПиН».

Напомним, 28 марта в Троицке появились сообщения о том, что в питьевой воде превышено содержание марганца. По данным лабораторных испытаний, проведенных троицким подразделением Роспотребнадзора, превышение марганца в водопроводной воде превышало предельно допустимые нормы в 14 раз.

К проблеме подключился замгубернатора Олег Климов, который заверил, что ситуация с водоснабжением взята под пристальный контроль региональными властями. Вместе с тем Олег Климов отметил, что загрязнение возникло по причине сбросов Учалинского ГОКа в реку Уй.

Отметим, в Троицке организован подвоз питьевой воды в социально значимые объекты с помощью автоцистерн. Для населения составлен график подвоза питьевой воды в определенные часы в назначенные точки города.