Москва, 17 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум.



Mil.ru Тральщик

Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота обезвредила мины, установленные условным противником в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В рамках практического тактического учения базовый тральщик «Сергей Колбасьев» и рейдовые тральщики «РТ-212» и «РТ-273» обезвредили мины условного противника.

По легенде учений, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали противоминное обеспечение развертывания корабельных сил Балтийского флота.

Тральная группа обеспечила развертывание кораблей Балтфлота из пункта базирования, а также их морской переход в условиях применения мин условным противником.

В ходе учений экипажи тральщиков отработали решение задач по установке контактных и неконтактных тралов, выполнили проводку подводной лодки и отряда кораблей за тралами и преодоление минного заграждения.

Совместный поиск и траление мин в заданном квадрате были проведены успешно. Учебные якорные и донные мины были обнаружены и уничтожены.

Кроме того, тральщики выполнили комплексные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.