Тральщики Балтийского флота обезвредили мины условного противника
Москва, 17 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум.
Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота обезвредила мины, установленные условным противником в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
В рамках практического тактического учения базовый тральщик «Сергей Колбасьев» и рейдовые тральщики «РТ-212» и «РТ-273» обезвредили мины условного противника.
По легенде учений, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали противоминное обеспечение развертывания корабельных сил Балтийского флота.
Тральная группа обеспечила развертывание кораблей Балтфлота из пункта базирования, а также их морской переход в условиях применения мин условным противником.
В ходе учений экипажи тральщиков отработали решение задач по установке контактных и неконтактных тралов, выполнили проводку подводной лодки и отряда кораблей за тралами и преодоление минного заграждения.
Совместный поиск и траление мин в заданном квадрате были проведены успешно. Учебные якорные и донные мины были обнаружены и уничтожены.
Кроме того, тральщики выполнили комплексные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.