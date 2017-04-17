Ставрополь, 17 апреля, 2017, 17:59 — ИА Регнум.



Bukvi.ru Бюджет

Бюджет Ставропольского края получил сверх запланированных доходов в первом квартале 2017 года 2,3 млрд рублей. Квартальный план по доходам регионального бюджета перевыполнен на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Всего на 1 апреля 2017 года в бюджет региона поступило 21,3 млрд рублей или около 25% годового плана. Одновременно недовыполнение отмечается по расходам бюджета.

За первый квартал текущего года расходы регионального бюджета составили 17,3 млрд рублей или 19% от годового плана.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, параметры бюджета Ставропольского края на 2017 год запланированы в объеме по доходам 85,6 млрд рублей, по расходам 89,6 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет порядка 4 млрд рублей.

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Госдолг региона на 1 марта 2017 год составляет 32,25 млрд рублей. Это на 500 млн ниже, чем в феврале 2017 года.

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Бюджет Ставрополья на 2017 год изменен на 7,5 млрд рублей

Отметим, что ранее вице-премьер региона — министр финансов озвучила планы властей Ставрополья выйти к 2019 году на бездефицитный бюджет. Она отмечала, что переход к бездефицитному бюджету будет осуществляться плавно, чтобы резко не сокращать расходы на поддержку важных отраслей экономики.