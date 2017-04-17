Чебоксары, 17 апреля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Администрации города Чебоксары продлила срок временного ограничения движения транспортных средств общей массой более 5 тонн до 28 апреля 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписано сити-менеджером Алексеем Ладыковым в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в период неблагоприятных природно-климатических условий и снижения несущих способностей конструктивных элементов автомобильных дорог.

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Ранее выданные специальные разрешения на право передвижения грузового транспорта по городу Чебоксары, выданные на весь период, действительны по 28 апреля 2017 года включительно.

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