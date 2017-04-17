Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 апреля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области участники публичных слушаний одобрили поправки в устав города об изменении схемы выборов в городскую думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал спикер гордумы Сергей Корниенко.

Переславль-Залесский

«В целом проект решения был одобрен и рекомендован гордуме к принятияю соответствующего решения. Какой будет система, мы определим на заседании городской думы 28 апреля», — сказал Сегей Корниенко.

Администрация Переславля-Залесского предлагает избирать гордуму по пяти многомандатным округам (четыре депутата в каждом округе). При этом депутат от КПРФ Александр Дыма предложил избирать совет только по одномандатным округам. Сергей Корниенко внес другую поправку — избирать думу из 21 депутата по семи многомандатным округам (три депутата в каждом).

Источник ИА REGNUM, близкий к переславской гордуме, считает, что схему проведения выборов меняют «для удобства проведения «своих» кандидатов» администрацией. По его словам, в администрации «считают, что эта система обеспечит большее количество сторонников» для исполняющего обязанности главы города Владимира Волкова. Выборы по аналогичной схеме (с многомандатными округами) проводились в Люберецком районе, замечает источник (до назначения в Переславле Волков возглавлял городское поселение Красково Люберецкого района).