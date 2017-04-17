Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Общегородской субботник в Санкт-Петербурге перенесли на неделю в связи с затянувшимся резким похолоданием и снегопадами. Об этом сегодня сообщил городской комитет по благоустройству.

Карина Саввина ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Ранее предполагалось, что весенний День благоустройства пройдет 22 апреля. Новая дата — 29 апреля, последняя суббота текущего месяца.

Как отмечают в смольнинском комитете, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе и пригородах будут наблюдаться заморозки, местами до минус 9 градусов.

«Городские газоны и парки стоят под снегом. Зимний режим для дорожных предприятий распоряжением комитета продлен до 23 апреля», — констатировали в комитете по благоустройству.

Для будущего субботника уже определено более 750 участков, на которых горожане смогут помочь навести порядок и убрать все последствия затянувшейся зимы.

Запланировано высадить 5 тысяч деревьев и почти 125 тысяч различных кустарников. Также будет высажено 400 тысяч саженцев виолы, когда позволит погода.

В Смольном ожидают, что в субботнике примет участие более 230 тысяч горожан.

Читайте также: Весенний субботник в Петербурге пройдет в день рождения Ленина