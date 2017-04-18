Вашингтон, 18 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.



Памятник Луи Агассису в Стендфордском университете после землетрясения. 1906

К началу ХХ века Сан-Франциско являлся одним из самых крупных городов Соединенных Штатов. Только в черте города проживало около 400 000 человек, без учета пригородов. Сан-Франциско отличался не только своим быстрым ростом, он имел значение для промышленности всей страны, — и к тому же обладал своей притягательностью и специфической красотой, по которой его можно было легко узнать из множества других американских городов. Трагическую страницу в истории этого города вспоминает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Сан-Франциско после землетрясения. Мостовая на Мисшен-стрит, напротив почты. 1906

Сан-Франциско расположен непосредственно над разломом земной коры и потому с самого начала своего существования подвергался воздействию землетрясений. Но так как особой силы эти землетрясения не имели (даже если иногда и причиняли небольшие разрушения), город застраивался без оглядки на вероятные катастрофы.

Одной поздней апрельской ночью жители Сан-Франциско проснулись от сильного подземного толчка. Вскоре произошел второй. Землетрясение в 8,3 балла продолжалось всего 40 секунд — но этого мига хватило, чтобы разделить жизнь города на до и после 18 апреля 1906 года. Картину как будто подменили: вместо яркого и самобытного города, стоявшего в проливе Золотые Ворота, теперь лежала груда развалин, покрытая тучами пыли и окруженная страшным грохотом. Очевидцы событий навсегда запомнили звук, раздающийся при крушении здания, рвущиеся трамвайные рельсы, вздымающийся асфальт и мостовые, выбрасывающие из себя брусчатку.

Сан-Франциско после землетрясения. Калифорния-стрит от Сэнсом-стрит. 1906

Несмотря на то, что землетрясение уничтожило около 4/5 построек, главный ущерб причинило городу даже не оно само по себе, а пожары, которые охватили город, в условиях обрыва водопровода ставший беззащитным перед напором огненной стихии.

Читайте подробности события в статье: Землетрясение в США: селфи на фоне трагедии и 500 расстрелянных мародеров

Другие статьи Игоря Свирина