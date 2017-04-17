Донецк, 17 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум.



Зинаида Серебрякова. Нескучное. Яблоневый сад. 1914

В селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района ДНР прошла закладка большого яблоневого сада, в которой принял участие глава ДНР Александр Захарченко. Об этом 17 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM. в пресс-службе Совмина ДНР,

Отмечается, что из запланированных 35 тысяч саженцев на 10 га земли высажено 10 тысяч саженцев плодовых деревьев. «Это первый яблоневый сад в Донецкой Народной Республике. Для закладки сада выбирали сорта яблонь, подходящих к нашему климату. А в 2018 году уже будет собран первый урожай. Также планируем в дальнейшем здесь построить хранилища и перерабатывающие предприятия», — сказал Захарченко.

По его словам, в ДНР для обеспечения внутренних потребностей в яблоках необходимо высадить сады на участке площадью около 400 га. «Благодаря продукции собственного производства цена на яблоки будет дешевле. А фрукты, которые будем выращивать у нас, еще лучше, чем европейские», — считает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Донецке глава ДНР Захарченко принял участие в закладке аллеи тысячи роз в парке культуры и отдыха имени Петровского. При этом глава ДНР заявил, что попытается превратить Донецк в город двух миллионов роз. «Донецк изначально был городом роз. На сегодня в столице республики уже растет около 1,2 миллиона роз. Будем пытаться довести число до двух миллионов. И я счастлив, что наши саженцы роз мы передавали в Российскую Федерацию, нашим братьям», — рассказал Захарченко.